Orioli: "Con Forza Italia per rafforzare il popolarismo"

Taglio del nastro per la sede elettorale di Mattia Orioli, esponente di Base Popolare (il movimento dell’ex governatore Gian Mario Spacca), che correrà nella lista di Forza Italia. Assieme a lui, nella sede di via Don Minzoni, Raimondo Orsetti, Barbara Antolini e Augusto Ciampechini hanno parlato di sanità, cultura, infrastrutture e programmi della lista, che si allaccia alla tradizione democratico-cristiana.

"Abbiamo valori popolari. Siamo con Forza Italia, con cui abbiamo un accordo federativo, per rafforzare il popolarismo – ha spiegato Orioli –, la campagna elettorale è impegnativa, ma non potevo fare a meno, per passione politica, di scendere in campo". Orsetti, coordinatore regionale di Base popolare, racconta che "a gennaio 2024 ci siamo voluti mettere in gioco. Eravamo 38 e abbiamo aderito, con FI, Noi moderati, Udc e appunto Base popolare al Partito popolare europeo. Abbiamo valori della dottrina sociale della Chiesa e della tradizione cattolico democratica".

Barbara Antolini, consigliera comunale a Macerata e candidata in Regione, ha ribadito: "Io e Mattia siamo volti nuovi. C’è sintonia, siamo contenti dell’unione tra Forza Italia e Base popolare". Ciampechini, del movimento Iniziativa popolare, nel suo endorsement a Orioli, ha parlato di "un avvocato, un politico capace, impegnato nel mondo associativo".