Orioli lancia l’associazione culturale "La torre dei valori"

È nata a Macerata l’associazione culturale "La torre dei valori" che ha come oggetto la promozione di idee e di iniziative per la crescita culturale e civile, per lo sviluppo economico e sociale, per la conoscenza e la tutela della storia e dell’identità del territorio maceratese e marchigiano, dentro gli orizzonti nazionali, europei e internazionali. "Con un gruppo di amici, abbiamo pensato di costruire insieme un’associazione culturale, una piattaforma d’incontro di idee, di dibattito ed in generale di cultura atta a risvegliare la volontà, di stare insieme per contribuire a migliorare il presente e ragionare sul futuro, sulle nuove sfide che ci aspettano, sotto ogni punto di vista, sotto ogni tematica, senza tralasciare il passato, fonte di esperienza e di sapere – spiega il presidente Mattia Orioli, candidato alle ultime elezioni comunali con una lista a sostegno di Parcaroli, con cui poi c’è stata una rottura –. Per questo abbiamo ritenuto che al centro di questa spinta culturale che vogliamo mettere in campo su tutti dovesse emergere l’aspetto fondamentale: quello dei valori. Principi ispiratori dell’associazione, infatti, sono in primis e su tutti i valori, gli ideali e alla tradizione del cristianesimo, i principi fondamentali della Costituzione italiana, i valori fondanti dell’Unione Europea e a quelli universali che tutelano i diritti umani e le libertà della persona, della famiglia e delle formazioni sociali".

re. ma.