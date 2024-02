Orioli: "Le istituzioni ascoltino la protesta degli agricoltori"

Iniziativa popolare esprime solidarietà e vicinanza alla protesta degli agricoltori, andata in scena martedì a Piediripa con il corteo dei trattori: "Spero che le loro istanze vengano prese in considerazione dalle istituzioni italiane ed europee – scrive Mattia Orioli, avvocato maceratese, segretario nazionale del movimento –. L’Italia nel secondo dopoguerra seppe rialzarsi anche grazie agli agricoltori che con grandi sacrifici ricostruirono un tessuto agroalimentare di eccellenza nel mondo, e con loro tutti i lavoratori di ogni settore, dal pubblico al privato contribuirono, con spirito di solidarietà e rispetto, alla ricostruzione del paese, gli agricoltori italiani ed europei meritano il massimo rispetto per il loro lavoro. Molti giovani si sono e si stanno reintroducendo nell’agricoltura e vanno sostenuti. Oggi al di là del pensiero e colore politico, credo che sia importante ricordare le nostre radici, la terra. Non dimentico la forte vocazione delle Marche e dell’Italia nel campo agricolo. Per questo, un grazie a coloro che lottano per difendere una civiltà di coltura e cultura fatta anche di storie e tradizioni agricole a vocazione famigliare destinate a morire per regole ingiuste e del tutto svilenti della persona del lavoro e della sua dignità. Sono al loro fianco, le istituzioni li ascoltino".