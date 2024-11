Orlandani chiude lo storico negozio "Euforia": "Dopo 42 anni, è il momento della leggerezza"

"Ho sempre pensato di chiudere in bellezza, per scelta, quando le cose vanno ancora bene. Non ridurmi alla fine, per necessità, quando subentrano i problemi". E così ha fatto. Sabato 30 novembre abbasserà la saracinesca il negozio di abbigliamento Euforia, nel cuore di Sarnano. Ha aperto nel 1982 all’ingresso del paese, spostandosi dall’86 ma sempre via Matteotti. Dopo quarantadue anni dietro il bancone, la titolare Giuseppina Orlandi ha deciso di chiudere per un insieme di fattori, pur essendo la sua un’attività fiorente e storica, dove non mancano clienti. "Non c’è ricambio generazionale, i miei figli hanno preso altre strade, io sono arrivata a 60 anni e mia sorella, che è la mia collaboratrice, a 64 – spiega Giuseppina –, mio marito non c’è più da sei e inizio a sentire la stanchezza dei fine settimana a lavoro, compreso il lunedì, dedicato agli acquisti per il negozio. L’e-commerce è una concorrenza in crescita costante, ma io non riuscirei da sola a occuparmi della vendita online, servirebbe un addetto apposito. Il locale avrebbe bisogno di essere rinnovato. Così, per una serie di motivi, ho scelto di fermarmi. Voglio alleggerirmi. Darò una mano a mio fratello, che ha un negozio di intimo". Orlandi tiene a ringraziare i clienti, diventati ormai amici: arrivano da fuori provincia, da Porto Sant’Elpidio a Senigallia, ma anche da fuori regione tra turisti e proprietari di seconde case. "Mi ha fatto un immenso piacere l’affetto dimostrato dalla gente – conclude – una grande vicinanza. Dai concittadini ai turisti, tutti mi hanno permesso di andare avanti e avere questo assortimento. Nel tempo si è creato un rapporto di amicizia, le clienti mi mandano le foto quando indossano i vestiti alle cerimonie, mi fanno conoscere i nipoti e le loro famiglie, condividendo i momenti più belli. Ed è questo l’aspetto che mi mancherà di più".