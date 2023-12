Orlandani in Civici Marche: "Più risposte al territorio"

"In Civici Marche la mia azione politica per il territorio potrà essere ancor più incisiva". Così l’assessore di San Severino Jacopo Orlandani nell’annunciare il suo ingresso in Civici Marche. Ieri mattina si è svolta una conferenza stampa insieme al consigliere regionale Giacomo Rossi e a numerosi rappresentanti delle istituzioni marchigiane. Insieme a loro anche l’ex coordinatore del gruppo locale di Fratelli d’Italia, Lorenzo Fiacchini. "Un movimento, per crescere, ha bisogno di una base democratica – ha affermato Rossi – affinché io non sia padre padrone. Abbiamo subito avuto molte adesioni, e l’ingresso di Orlandani nel nostro movimento, rappresenta un momento davvero importante sia per il ruolo istituzionale che ricopre che per la sua storia di impegno politico, sia per i consensi che la sua figura raccoglie che per l’importanza del territorio e del Comune che rappresenta. Questa adesione ci spinge ad una ulteriore attenzione per San Severino, dove sono sicuro che Civici Marche potrà avere un bel radicamento, grazie anche ad altre persone che insieme a Jacopo stanno credendo nel nostro progetto civico e vi hanno aderito, come per esempio l’amico Lorenzo Fiacchini". Il movimento si propone di dare risposte alle necessità e ai bisogni dei marchigiani, e per questo è stato definito un "partito sartoriale, costruito a misura dei marchigiani".

"Questa mia adesione – spiega Orlandani – parte da diversi mesi fa quando il Consigliere regionale Giacomo Rossi, la sua segreteria e simpatizzanti del movimento mi hanno contattato. Aderisco a Civici Marche con lo scopo di portare le esigenze del territorio comunale e dell’intera provincia all’attenzione del massimo ente regionale. Spero che San Severino possa rappresentare un tassello di un bellissimo e più ampio puzzle. In questi 7 anni come amministratore ho dovuto affrontare anche prove difficili come il sisma e la pandemia. Facendo parte di una lista civica, mi sono reso conto di quanto il civismo sia oggi apprezzato, perché portiamo avanti ‘una politica a km zero’ che deve essere la rotta della squadra dei Civici Marche anche per il futuro". Nel 2024 verrà organizzato un congresso regionale e successivamente anche un coordinamento nelle varie province.

Gaia Gennaretti