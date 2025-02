Orlandi: "Espulsione e rigore non concesso. Penalizzati dall’arbitro"

Il Matelica esce sconfitto dall’Helvia Recina dopo una partita di sofferenza. Nel post partita nessuno ha parlato in sala stampa, ma ieri è intervenuta con una nota la presidente Sabrina Orlandi (foto), stigmatizzando alcune decisioni arbitrali: "Voglio esprimere il mio orgoglio per la prestazione dei ragazzi contro la Maceratese: hanno dato tutto, dimostrando carattere e voglia di lottare. Tuttavia, non posso nascondere l’amarezza perché ancora una volta ci siamo trovati di fronte a decisioni arbitrali che hanno pesantemente condizionato il risultato: un’espulsione discutibile e un rigore evidente non concesso. Senza dimenticare l’arroganza e la presunzione dello stesso arbitro nei confronti del mister e dei nostri tesserati che giustamente chiedevano spiegazioni, legittime. Episodi come questi non possono passare inosservati, perché compromettono il lavoro, i sacrifici e la passione di una squadra e di un’intera società. Non è mia intenzione sminuire il valore della Maceratese né mancare di rispetto alla loro piazza, ma credo sia doveroso sottolineare situazioni che stanno diventando sempre più frequenti e che rischiano di mettere in discussione la credibilità del campionato. Noi continueremo a lavorare con impegno e a dare il massimo sul campo, sperando che in futuro venga garantita maggiore attenzione e rispetto per il gioco e per chi lo ama".

m. g.