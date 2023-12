Orlatrici, operai agricoli e controllori di produzione

Centro per l’impiego di Macerata. Azienda di Macerata cerca controllori di produzione, operai addetti all’assemblaggio di prodotti industriali, addetti macchine confezionatrici e addetti manovia, età max 45 anni, esperienza anche minima (codice offerta 423372, scadenza 8 dicembre). Azienda artigiana del settore pelletteria cerca due orlatrici, con esperienza consolidata nella mansione (codice offerta 7299226, scadenza 8 dicembre). Azienda di Appignano cerca tecnico di assistenza meccanicaelettronica. Disponibilità a trasferte nel centro-sud Italia (codice offerta 4098793, scadenza 9 dicembre). Società cooperativa ricerca autista per scuolabus in possesso di patente CQC. Sede di lavoro Gualdo (codice offerta 3600802, scadenza 10 dicembre). Azienda di Cingoli cerca un operaio agricolo in possesso del patentino fitosanitario e del patentino per la conduzione del trattore agricolo (codice offerta 219611, scadenza 10 dicembre). Per queste offerte inviare il curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta.