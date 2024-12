Orlietti e Papa lanciano il Montefano. Terza sconfitta di fila per il Matelica

1

MONTEFANO

2

: Ginestra, Rosolani (13’ Mazzoni), Wahi, Aquila, Lucarini, Mistura (14’ st Frulla), Gabrielli (32’ st Amico), Giovannini, Iori, Antonioni (24’ st Veneroso), Strupsceki. All. Santoni.

MONTEFANO: David, Calamita, Martedì (43’ st Di Lallo), Alla, Postacchini, Orlietti, Nardacchione (42’ st Taddei), Gabrielli, Papa (39’ st Rombini), Scocco (33’ Castignani), Bonacci (27’ st Pincini). All. Amadio.

Arbitro: El Mouhsini di Pesaro.

Reti: 10’ st Papa, 17’ st Frulla, 23’ st Orlietti.

Note: spettatori 300 circa, angoli 4-1 per i locali; ammoniti Gabrielli, Papa, Pincini.

Con un gol dell’ex, Filippo Papa, e una rovesciata da applausi di Diego Orlietti il Montefano strappa tre punti pesanti al Matelica che piomba così in una crisi "nera" a seguito di tre sconfitte consecutive. Gli ospiti giocano un buon primo tempo, tenendo alto il ritmo e il pressing. I locali, con Frulla e Veneroso in panchina, non riescono a sviluppare azioni pericolose. Dopo il riposo sembrano più convinti, ma Papa, ben servito da Nardacchine, li punisce alla prima disattenzione difensiva grazie a un preciso diagonale. Santoni corre ai ripari inserendo Frulla, il quale si conferma un ottimo specialista dai calci piazzati. È Iori a procurarsi la punizione dal limite per la successiva "pennellata" del centrocampista, con palla sotto la traversa. Ristabilita la parità, il Matelica ci prova con Strupsceki, ma David fa buona guardia. Poi, al 23’, ecco la prodezza di Orlietti, bravo a girare in rete un traversone dalla destra messo in area sugli sviluppi di una punizione dal limite. Nelle file dei padroni di casa, dentro anche Veneroso, e poi Amico, per cercare di riacciuffare il pareggio. Il forcing matelicese è generoso, ma al 40’ la fortuna non aiuta Giovannini, il cui tiro in area (a colpo sicuro) si stampa sulla traversa. Infine ci prova Amico, che allo scadere sfiora il palo e poi viene chiuso in corner da un avversario.

Mauro Grespini