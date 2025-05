Ornella Muti si racconta a teatro

Dopo il rinvio forzato dei mesi scorsi, arriva finalmente a Montelupone una delle serate più attese della stagione culturale: venerdì, alle 21.15, il sipario del teatro "Nicola degli Angeli" si alzerà su "Racconti di cinema", con protagonista Ornella Muti (nella foto), accompagnata da Espedito e Marta De Marino.

"Un viaggio tra parole, ricordi, aneddoti e suggestioni attraverso la voce e il carisma di una delle icone più amate del grande schermo italiano – spiegano i promotori -. Ornella Muti si racconta, con eleganza e ironia, in uno spettacolo intimo e coinvolgente che attraversa la storia del cinema e della sua straordinaria carriera. L’appuntamento, inizialmente previsto nei mesi scorsi e rimandato per cause di forza maggiore, si rinnova ora con ancora maggiore attesa e curiosità da parte del pubblico".

La Muti ha spento settanta candeline il 9 marzo scorso; ha debuttato al cinema a soli 14 anni. Dopo vari film in Italia e all’estero, il successo arriva con "Romanzo popolare": la pellicola del 1974, diretta da Mario Monicelli, regala all’attrice la fama. Per info e prenotazioni telefonare ai numeri 0733.224911 (Comune) dalle 9 alle 13; 0733.2249319 (biglietteria) attivo nel giorno dello spettacolo. La biglietteria venerdì apre dalle 18.30.