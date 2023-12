Orti per anziani e scolaresche: scadono le domande per la gestione

Pubblicato l’avviso per la prosecuzione e la gestione del servizio orti per anziani e scolastici in contrada Fontezucca. "Quello degli orti per anziani è un progetto che dimostra l’impegno dell’amministrazione nei confronti della terza età dettato dalla necessità di favorire la socializzazione e l’aggregazione di queste persone che spesso vivono in solitudine – spiega l’assessore Francesca D’Alessandro -. Gli orti come un luogo ideale per intrecciare scambi con la comunità ma anche con la natura e l’ambiente e per svolgere, se vogliamo, anche un minimo di attività fisica". Il Comune intende sovvenzionare per il triennio 2024/2026 l’attività dell’associazione che presenti adeguate proposte progettuali in merito all’organizzazione del servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli orti presenti a Fontezucca. La domanda di partecipazione, firmata dal legale rappresentante dell’associazione, corredata dal materiale richiesto, va presentata al Servizio welfare del Comune di Macerata entro le ore 12 di oggi tramite Pec all’indirizzo comune.macerata@legalmail.it . Avviso completo e modelli allegati del bando comunale sono consultabili e scaricabili su www.comune.macerata.it.