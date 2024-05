Ortopedia pediatrica, congresso nazionale organizzato da Caraffa

Sarà un confronto tra esperti di altissimo livello quello in programma sabato 25 maggio nell’aula multimediale del museo archeologico di Treia. Organizzato dal dipartimento di Medicina fisica e riabilitazione dell’Ast3, diretto da Giorgio Caraffa, si terrà un congresso nazionale dedicato all’ortopedia pediatrica, in particolare alle problematiche inerenti ai piedi del bambino in fase di accrescimento, ma anche alle gambe e all’anca. L’obiettivo è perfezionare la diagnosi per capire quando si è in presenza di situazioni fisiologiche e quando, invece, c’è da preoccuparsi, mettendo a punte strategie sempre più efficaci di intervento e cura. Il congresso inizierà alle 8 e sarà aperto da Monica Sgolastra, della Medicina fisica e riabilitativa dell’Ast 3. Seguirà Luisella Pedrotti, responsabile dell’Unità operativa universitaria di Ortopedia all’Istituto di Cura Città di Pavia, che si occuperà del piede in fase di crescita. Sarà poi il turno di Caraffa, che parlerà della riabilitazione del piede piatto – valgo, e di Federica De Rosa, dirigente medico di Ortopedia e traumatologia pediatrica ad Alessandria, che si occuperà delle deviazioni assiali degli arti inferiori. Della patologia dell’anca si occuperanno Carlo Origo, direttore del reparto di Ortopedia e traumatologia pediatrica di Alessandria, Roberto Procaccini, direttore dell’Unità di Ortopedia a Macerata, e Monica Sgolastra. L’ultimo intervento sarà quello di Giovanni Rainero, specializzato in Ortopedia all’università di Milano, che si occuperà di eterometrie degli arti inferiori e loro influenza sul rachide.