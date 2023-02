Osas, dalla Nigeria a volontario della Caritas

di Francesco Rossetti

Dalle Nigeria a Lampedusa, fino a Civitanova, dove trova una seconda famiglia, che lo accudisce come un figlio. E dove acquisisce un’istruzione, il lavoro e fa del volontariato. Osas Ochemhen, giovane nigeriano di 26 anni, nel 2014 fugge dalla periferia di Benin City, appena 18enne. Lascia un villaggio di fame e povertà, in cerca di fortuna. Un’epopea raccontata dalla madre adottiva, Diana Montedoro, nel libro ‘Siware: il viaggio di Osas’ e che suona come un invito a "non giudicare senza prima conoscere". Una notte d’estate scatta la molla nella mente di Osas, che non dice nulla ai propri genitori – lo crederanno morto per più di un anno –, prende il motorino e, giunto in stazione, si dirige nella città nigeriana. Qui, per qualche giorno, si mette all’opera per racimolare i soldi della partenza e una volta guadagnati parte alla volta del Sahara, dove sale a bordo di uno di quei furgoni che trasportano i migranti da una parte all’altra del deserto. Non si tratta di ‘taxi’, ma di vetture gestite da bande criminali che una volta intascati i soldi della tratta stipano i partenti uno sopra l’altro. Chi cade rimane tra la sabbia, non si torna indietro. E Osas vede i primi cadaveri. Eccolo poi in Libia, trattenuto nell’inferno delle prigioni, perché non ha i soldi per ‘imbarcarsi’. In ottanta o in cento sono ammassati in sotterranei da quaranta metri quadri dove i carcerieri si divertono a picchiare e a violentare. Il suo fisico da ragazzo alto e forte qual è costituisce la sua salvezza: Ochemhen viene ‘selezionato’ per dei lavori edili e come compenso riceve la ‘possibilità’ di salire a bordo di un gommone, insieme ad altri ottantanove naufraghi per raggiungere l’Europa. Il resto, eccezion fatta per la folle traversata dove vede morire un bambino in braccia alla madre, è una bella storia d’integrazione, quando quattro anni dopo il suo arrivo a Lampedusa, Ochemhen conosce Diana Montedoro, sua ‘madre adottiva’, che prima lo aiuta negli studi, poi lo accoglie in casa. "In Italia – racconta l’autrice –, Osas ha ottenuto la licenza media. Si è sempre dato da fare, prima con dei lavoretti, poi come badante. Ora ha anche ottenuto la qualifica di operatore socio sanitario e questo è ciò che vuol fare in futuro. Nel frattempo si è anche speso come volontario della Caritas e dei Salesiani. Mi auguro che la sua storia venga letta nelle scuole e non lo dico perché voglio che acquisisca visibilità il mio libro, ma perché i ragazzi ne traggano insegnamento".