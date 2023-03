Oscar del Carlino, il verdetto L’atleta di ferro Alberto Cambio votato maceratese dell’anno

Alberto Cambio, settempedano 54 anni, geometra di professione, ma atleta cresciuto tra pattinaggio, calcio e atletica, ha vinto la sfida del Maceratese dell’anno, il concorso organizzato dal Carlino che premia alcuni personaggi che hanno tenuto alto il nome della nostra provincia in vari ambiti, dallo sport al sociale, dalla musica alla cultura. Il campione del Deca Iron di thriatlon (una gara di 38 chilometri di nuoto, 1.800 in bicicletta e 422 di corsa), ha ottenuto 2.790 preferenze piazzandosi al primo posto nella classifica stilata grazie ai voti dei lettori. Cambio è seguito dal maceratese Riccardo Sbaffi, referente provinciale dell’Ail e, da anni, impegnato nella battaglia per l’informazione e la sensibilizzazione contro la leucemia che gli ha portato via sua sorella Federica, che ha ottenuto 1.422 preferenze. Terzo posto, con 1.168 preferenze, per monsignor Sandro Salvucci, cresciuto a San Claudio e da quasi un anno arcivescovo di Pesaro. In totale sono 13.803 i tagliandi arrivati in redazione per votare uno dei venti personaggi scelti. Scendendo dal podio, al quarto posto si è classificata, con 1.099 preferenze, Gabriella Winni Mazzoli, dottoressa in pensione e tesoriera dell’associazione "A cuore aperto", seguita dalla prima direttrice del parco archeologico di Urbs Salvia Sofia Cingolani, con 900 voti. Dietro, la presidente dell’Associazione "Li Pistacoppi", Caterina Bonfigli, con 835 preferenze; l’88enne campione con le auto d’epoca Gianpaolo Paciaroni con 812; il presidente del Centro Nuoto Macerata Mauro Antonini con 578 e il missionario padre Stefano Camerlengo con 552. Buon piazzamento anche per Silvia Emiliani, fondatrice dell’associazione per la sicurezza stradale Manuel Biagiola, che ha ottenuto 519 preferenze; il dj Nicola Pigini, invece, ne conta 511; il direttore del 118 Ermanno Zamponi 391; Adua Rossi, presidente dell’associazione Lulù e il Paese del sorriso, invece, ha collezionato 344 preferenze; Tullia Leoni, che a 75 anni ha preso la seconda laurea, 342; il presidente dell’associazione "La Rondinella" di Corridonia Gaetano Angeletti 316; suor Maria Chiara Tani 282, il ginnasta Andrea Cingolani ha ottenuto 270 preferenze; il ballerino Thomas Crucianelli 247; l’allenatore Giovanni Pagliari 223; chiude la classifica il cestista Luca Severini con 202.