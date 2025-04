Oscar Green Marche. In gara 41 candidature

Sono 41 le candidature in gara per l’edizione 2025 degli Oscar Green Marche, il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa che valorizza le migliori esperienze di innovazione e creatività in agricoltura. Un numero che conferma il dinamismo del settore giovanile nelle Marche, una regione dove oltre il 6% delle imprese agricole è guidato da under 35 e quasi il 29% degli occupati nel comparto ha meno di 40 anni. Numeri che pongono il territorio ai vertici nazionali anche per la presenza di giovani laureati alla guida delle aziende agricole.

Il concorso, che ogni anno mette in vetrina idee capaci di coniugare tradizione e modernità, punta a raccontare un’agricoltura multifunzionale, aperta al futuro, attenta alla sostenibilità e capace di dialogare con i linguaggi della contemporaneità. Le candidature marchigiane sono state presentate in cinque diverse categorie tematiche.