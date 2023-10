Oseghale a processo per ricettazione, cadono le accuse

Torna in tribunale Innocent Oseghale, accusato di aver comprato due computer rubati prima dell’atroce omicidio di Pamela Mastropietro. Ma le accuse sono cadute e sia lui, sia la persona imputata del furto sono stati assolti. Si tratta di un episodio che sarebbe avvenuto a settembre del 2017. Serigne Mbacke Diagne, 28enne nato in Italia e residente a Macerata, con altre tre persone tra italiani e stranieri, si sarebbe impossessato in modo fraudolento delle chiavi di casa di un civitanovese; il gruppo sarebbe così entrato nell’appartamento rubando due computer portatili e un televisore. Tre giorni dopo, Oseghale (foto) avrebbe comprato per 320 euro i due computer. Da qui le accuse per Diagne di furto, e per Oseghale di ricettazione. In aula però la ricostruzione della vittima della sottrazione è risultata piena di contraddizioni. Quanto a Oseghale, non c’era alcuna prova del fatto che sapesse che quella merce era stata rubata. E così in tribunale sono stati assolti tutti e due dal giudice Domenico Potetti. Gli imputati erano difesi dagli avvocati Bruno Mandrelli, Umberto Gramenzi e Simone Mastraxia, sostituiti dal collega Vanni Vecchioli. Per i peruviani Jose Carlos Campos Solgorre e Renzo Sarmiento Matta, accusati anch’essi del furto, il processo con l’abbreviato si terrà il mese prossimo.