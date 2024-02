Osimana e Tolentino a caccia di punti... serenità. Gemellaggio tra le tifoserie: a pranzo insieme

Oggi il Tolentino è impegnato in trasferta contro l’Osimana (ore 15). Un match importante ai fini della classifica e fondamentale per ritrovare serenità sulle due sponde. Gioverà, in tal senso, la giornata di gemellaggio tra tifoserie. Parliamo di serenità d’animo dopo la scia di amarezza lasciata dalle terne arbitrali nell’impegno di campionato del Tolentino, di domenica col Montefano, e di quello di Coppa Italia che l’Osimana ha disputato mercoledì con l’Atletico Bmg (andata della fase nazionale: 2-0 per gli umbri). Nel primo caso, per proteste, mister Matteo Possanzini è stato espulso e squalificato fino al prossimo 6 marzo. Nel secondo caso, sempre per proteste, il giudice sportivo ha inibito il presidente osimano Antonio Campanelli fino al 15 maggio. Insomma, situazioni analoghe, penalizzanti, di fronte alle quali il primo obiettivo - al di là del risultato odierno - è riconciliarsi con il calcio giocato. Un aiuto in questo senso può arrivare dallo spirito con cui i tifosi affrontano la sfida. "La tifoseria cremisi e quella osimana - scrivono gli Ultras Liberi - daranno ancora una volta prova che vivere il calcio diversamente è possibile e che il mondo ultras è fatto anche di valori sani come la fratellanza, la sportività e l’amicizia reciproca. Il direttivo osimano ha organizzato una giornata insieme ai loro gemellati tolentinati partendo da un pranzo congiunto". A rasserenare l’ambiente è arrivata anche la cicogna in casa dell’attaccante Martin Garcia: mamma Giulia ha dato alla luce Theo.

m. g.