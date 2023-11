Ospedale a corto di personale: "Pochi infermieri per il nido"

Mancano infermieri per il nido dell’ospedale di Macerata. Lo denuncia Andrea Santavicca, segretario territoriale della Uil Fpl. "Dei 12 previsti – spiega – ce ne sono solo dieci. Di questi uno è andato in pensione di recente, mentre un altro è assente da aprile e non è stato mai sostituito. Inoltre, due di queste dieci unità, lavorano part time, con orario ridotto e solo cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, e prevalentemente la mattina". Forze insufficienti per coprire adeguatamente i turni, tenendo anche conto del fatto che quello di Macerata è il secondo punto nascita delle Marche, con una media di 1.400 nati ogni anno, con picchi anche di 1.600, com’è accaduto nel 2020, in piena pandemia. "Oggi, nella moderna organizzazione, i compiti un tempo affidati alla puericultrice spettano all’infermiere – sottolinea Santavicca –. Ecco perché nel Dipartimento pediatrico gli infermieri prestano servizio nella unità operativa di degenza della Pediatria, ma anche in Neonatologia e al nido. Da tutte queste figure, formate, motivate e coordinate al meglio, dipende la salute e il benessere del neonato fin dai primi giorni, della sua mamma e dei bambini che nel corso dei primi anni di vita necessitano di un ricovero ospedaliero". Una situazione che, secondo il segretario della Uil Fpl, potrebbe potenzialmente mettere a rischio sia la salute dei piccoli degenti e delle loro mamme. "La maggioranza dei neonati viene ricoverata al nido, e i bambini vengono tenuti in stanza con la mamma. Una pratica importante per consentire la vicinanza del neonato con la mamma e promuovere l’allattamento al seno. Ma occorre che venga svolta in sicurezza e le mamme, provate dalle fatiche del parto, siano adeguatamente supportate dal personale infermieristico del nido nel prendersi cura del proprio figlio. Una sinergia indispensabile – afferma Santavicca – ma solo un adeguato numero di infermieri potrà garantire l’assistenza necessaria. Per questo ci siamo visti costretti a segnalare, anche di recente, all’amministrazione dell’Ast di Macerata alcune carenze, anche perché negli ultimi anni l’attività assistenziale del nido si è evoluta, ed è diventata sempre più complessa. In attesa di soluzioni strutturali stabili occorrerebbe, quantomeno, rivedere l’organizzazione interna e provare a colmare evidenti lacune e provare almeno a ridurre gli squilibri esistenti. Per risolvere i problemi, però, serve prima di tutto la volontà di farlo. Da quello che vediamo, questa volontà sembra non esserci più".