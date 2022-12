Ospedale: certificazione di qualità per undici Unità operative

A seguito di una verifica ispettiva svolta nel mese di novembre, Urs (United registrar of systems) Italia, ha confermato la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per undici unità operative dell’ospedale di Macerata, stabilendo il mantenimento, per il biennio 2022-2024, della loro conformità al Sistema di Qualità. Si tratta di Radioterapia Oncologica (responsabile Massimo Giannini), Fisica Medica (responsabile Sara Fattori), Servizio delle Professioni Sanitarie Area Infermieristica Ostetrica (responsabile Paolo Antognini), Blocco Operatorio (responsabile Daniele Elisei), Terapia del Dolore e Cure Palliative (responsabile. Giampiero Di Serafino), Medicina Nucleare (responsabile Francesca Capoccetti), Oncologia (responsabile Nicola Battelli), Servizio di Emergenza Territoriale 118 (responsabile Ermanno Zamponi), Anestesia e Rianimazione (responsabile Diego Gattari), Farmacia Ospedaliera (responsabile Loredana Scoccia), Servizio di Prevenzione e Protezione (responsabile Simonetta Barucca).

"Sono molto soddisfatta per il lavoro svolto e per il risultato ottenuto, nonostante le difficoltà che a volte ci troviamo ad affrontare a causa della mancanza di personale - ha commentato il sub commissario straordinario Daniela Corsi (nella foto) -. La conferma della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 dimostra l’impegno profuso per proseguire e dare sempre maggiore impulso al processo di miglioramento continuo della qualità, fondamentale per crescere in termini di efficacia e per dare valore all’organizzazione aziendale".