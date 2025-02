Ospedale di Comunità, proseguono i lavori. Sopralluogo nel cantiere

Sopralluogo ieri del direttore generale dell’Ast di Macerata Alessandro Marini e della sindaca di Corridonia Giuliana Giampaoli nel cantiere dove sono in corso i lavori di realizzazione della Casa e dell’Ospedale di Comunità, finanziati dal Pnrr, per oltre tre milioni, che comprendono la creazione di una Rsa per 20 posti letto. Il progetto prevede al primo piano la Casa di Comunità che per la parte ambulatoriale andrà ad integrare le prestazioni già presenti al piano terra, mentre al secondo sarà realizzata la Rsa per anziani non autosufficienti. L’edificio in passato è stato oggetto di consistenti interventi per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico, mente ora i lavori riguardano la ristrutturazione interna dei due piani dell’edifico, che dovranno essere adeguati ai requisiti sanitari vigenti e alle norme antincendio.

Dopo la demolizione interna dei piani, sono in fase di realizzazione le nuove partizioni e gli impianti di distribuzione dell’acqua sanitaria. Inoltre, nella Casa di Comunità saranno presenti le attività dei medici di medicina generale, pediatri, specialisti ambulatoriali interni e infermieri di famiglia. Previsti poi i servizi di assistenza domiciliare, infermieristici e diagnostici di base, la continuità assistenziale e il punto prelievi. Il progetto esecutivo ha previsto un aumento del costo dei lavori intorno ai 200 mila euro, ma sarà riassorbito dai ribassi d’asta, dalle somme a disposizione e dal fondo opere indifferibili.

"Si concretizza la medicina di prossimità – ha dichiarato il direttore Marini – che farà crescere la sanità territoriale e gli strumenti a disposizione per la presa in carico delle cronicità e fragilità". Soddisfatta il primo cittadino Giampaoli "Un incontro atteso da tempo – ha sottolineato - in cui ho potuto illustrare esigenze e aspettative di Corridonia, con particolare riguardo ai servizi attualmente presenti e quelli da implementare". "Con le nuove strutture rafforziamo la rete territoriale – ha ribadito l’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini –. Stiamo investendo anche sul potenziamento delle grandi apparecchiature sanitarie per offrire standard sempre più elevati".