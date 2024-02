Ospedale e servizi sanitari. Se ne parla al Circolo Acli

A che punto è la situazione dell’ex ospedale "Santa Lucia" di Recanati dopo le tante promesse, per lo più disattese, da parte dei vertici regionali? Questa sera alle 21, al Circolo Acli di San Domenico, il Comitato, nato a suo tempo proprio per salvaguardare sul territorio la presenza di alcuni servizi sanitari, prioritariamente il Punto di Primo Intervento ha chiamato a raccolta la città per ragionare insieme le possibili azioni da mettere in campo per far sentire la voce dei recanatesi e la loro richiesta di vedersi garantito il diritto alla salute. "Sono troppe – sottolinea Marco Buccetti, portavoce del Comitato – le gravi carenze che oggi registriamo e purtroppo ogni giorno vediamo sempre più impoverirsi l’elenco delle prestazioni offerte e delle attrezzature a disposizione al Santa Lucia. Noi chiediamo il rafforzamento o il ripristino di alcuni servizi dell’ospedale di comunità a servizio del territorio a partire proprio dal Punto di primo intervento con medici dedicati e la possibilità di valutare nell’immediato dei valori di laboratorio e, quindi, fare da smistamento dei pazienti in emergenza in eventuali altre strutture specializzate. È necessario potenziare la radiologia che con la costituzione della casa della salute dovrà essere dotata di una Tac, aprire la sala operatoria, oltre che per l’oculista e la dermatologia, anche per la terapia del dolore e per altri piccoli interventi di chirurgia che possono essere trattati nell’arco delle 24/48 ore e, infine, la riapertura del reparto cure intermedie".