Macerata, 24 ottobre 2018 - Esami e visite all’ospedale, meglio rassegnarsi. I tempi d’attesa sono biblici, col risultato che si ricorre sempre di più alla sanità privata o, per chi ne ha la possibilità, si emigra fuori regione. Oppure, peggio ancora, si rinuncia a curarsi.

È lo scenario allarmante dipinto dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, e adesso che si è appreso che il budget è agli sgoccioli «la situazione non può che andare a peggiorare». Alcuni esempi: a Civitanova e Camerino, per una visita cardiologica bisogna aspettare il 2020, e, nell’entroterra, per una oculistica agosto, per una Tac marzo, per una risonanza magnetica giugno, per un’ecografia maggio. Questo il quadro per quanto riguarda le prestazioni diagnostiche standard, non urgenti.

«Non sappiamo se il fondo sia stato consumato tutto o se rimane qualcosa – spiega Paola Ticani, segretario regionale Cisl Fp –, quindi sarà la domanda che porremmo all’amministrazione dell’Area Vasta, per capire quanto budget resta. Siamo ormai agli sgoccioli. Per una prenotazione di un esame standard, non urgente, i tempi sono biblici. La situazione è più che critica».

«Per Tac, risonanze, mammografie si può aspettare anche fino a sei o sette mesi – precisa Maria Teresa Carloni, Cgil Spi –, per cui ci si rivolge a privati. Nel terzo trimestre in molte regioni si sono ridotte le prestazioni, ma nelle Marche addirittura del 20%. Per le mammografie, i tempi di attesa sono anche superiori a un anno, un anno e mezzo, e questo non è sicuramente accettabile. Cogliamo l’occasione per ribadire che ci vuole un assessore alla sanità, il presidente fa già il presidente, non può fare tutto da solo, si deve occupare anche del terremoto». «Sollecitiamo la Regione affinché investa per abbattere le liste d’attesa – aggiunge Johnny Palmieri, segretario Cgil Fp -, la fotografia della situazione di oggi ci dice che, per poter fare qualsiasi esame, l’attesa è infinita, mentre è minima se si prenota in strutture private».

«I problemi maggiori sono per le risonanze e le Tac – sottolinea Marcello Evangelista, responsabile sanità Uil –, gli utenti si lamentano per le liste d’attesa che sono lunghe, anzi infinite, devono aspettare mesi e mesi. E quindi, o per comodità ma più spesso per necessità, se ne vanno fuori regione, in strutture dell’Umbria e della Toscana. Chi non può spostarsi, invece, purtroppo rinuncia a fare quel controllo o quella visita. C’è una trattativa in corso con Regione e Asur, trattativa che ci tiene col fiato sospeso, per quanto riguarda le indennità, per cui si vanno a toccare i notturni per il comparto infermieri e Oss, con la conseguenza di togliere al lavoratore, e quindi a una famiglia tra gli 80 e i 120 euro al mese. Basta guardare poi ai piani di assunzioni, o ai macchinari obsoleti, per rendersi conto che non c’è la volontà di risolvere il problema. Sono anni che facciamo tavoli per le liste d’attesa, e invece che migliorare, la situazione peggiora sempre di più. In una zona come la nostra in cui la sanità privata è forte, si rischia che prenda il sopravvento su quella pubblica, si rischia, cioè, di ledere il diritto universale alla salute».

