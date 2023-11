"Ospedale, finalmente passi concreti"

Il gruppo politico recanatese di Fratelli d’Italia afferma in una nota tutta la soddisfazione per aver appreso che va avanti la procedura tecnico amministrativa per la realizzazione della Casa della Comunità, che sorgerà su di un’ala del vecchio ospedale Santa Lucia (nella foto). Un investimento spiega aggiunge FdI "di più di 5 milioni arrivati grazie al nostro fondamentale impegno e alla visione strategica della Giunta Acquaroli, una dimostrazione chiara del funzionamento efficace della filiera istituzionale che dalle prossime imminenti elezioni comunali vedrà anche Recanati coinvolta direttamente. Dopo anni di lentezze e di (voluto) mutismo politico sul tema dell’ospedale, è grazie a Fratelli d’Italia e al centrodestra che si può festeggiare la realizzazione di un servizio ai cittadini vero ed efficace, aumentando la prevenzione e l’assistenza alle cronicità, un primo passo per ridare dignità al nostro ospedale Santa Lucia".