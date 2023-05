Ospedale, fuori uso da venti giorni il macchinario per la mammografia

Fuori uso da circa venti giorni il mammografo della radiologia dell’ospedale di Comunità di Recanati. L’apparecchio veniva utilizzato solo di pomeriggio per l’attività di screening, cioè per quegli esami di prevenzione per individuare un eventuale tumore alla mammella. Le donne, che avevano già prenotato, tramite la stessa Asur, questo esame al "Santa Lucia" di Recanati dovranno rivolgersi ora alla radiologia di Civitanova con l’inevitabile prolungamento dei tempi attesa e con tanti saluti alla prevenzione.

Il danno al mammografo aggiunge disagio a disagio perché già da molto tempo questo apparecchio veniva utilizzato solo per lo screening mentre sino a pochi anni fa serviva anche per esami diagnostici di routine e in urgenza. Purtroppo non è la prima volta che un inconveniente simile si verifica infliggendo ogni volta un danno all’utenza del territorio e alla stessa credibilità della struttura ospedaliera. Non è solo questa, purtroppo, l’unica criticità della radiologia di Recanati dove funziona solo una delle cinque sale a sua disposizione a dimostrazione di quanta poca attenzione si presti a questo servizio ospedaliero. Altri sono, infatti, i servizi ad oggi inattivi. La Tac, ad esempio, è ormai ferma da due anni malgrado le promesse dell’arrivo di un nuovo apparecchio, tanto più utile se deve essere di supporto al Punto di Primo Intervento. Altro apparecchio fuori uso da circa due settimane è l’Opt o panoramica dentale, indagine radiografica che permette lo studio delle arcate dentarie e delle ossa mandibolari e mascellari. Anche in questo caso gli utenti devono rivolgersi ad altre strutture, magari private, in caso di necessità.

Bloccata da giorni anche la sala del macchinario Telecomandato, con alle spalle innumerevoli anni di servizio, che esamina il paziente in posizione eretta, supina ed in tutte le posizioni intermedie: permetteva di avere due sale per la radiologia convenzionale diminuendo, anche in questo caso, i tempi di attesa. Si attende ora che la ditta intervenga per riparare il guasto. Inevitabili le proteste degli utenti anche se sono sempre meno avvertite all’esterno dell’ospedale come se ci fosse una sorte di rassegnazione. Eppure vedersi annullare un esame e ricominciare daccapo con le prenotazioni non fa certo piacere.

Asterio Tubaldi