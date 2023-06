"Ospedale, gara di appalto prevista a luglio"

di Lucia Gentili

I danni da maltempo e la demolizione e ricostruzione post-sisma dell’ospedale sono stati al centro della prima parte del consiglio comunale di Tolentino, ieri pomeriggio, quella dedicata alle interrogazioni. In apertura, il sindaco Mauro Sclavi, a un anno dall’insediamento, ha annunciato di organizzare nel mese di luglio un incontro in piazza aperto ai cittadini per parlare di scuole, sanità, Cosmari, acqua, e le scelte che dovranno essere fatte. Il presidente del Consiglio Alessandro Massi ha poi ringraziato un cittadino kosovaro, da anni in città, per aver pulito volontariamente i bagni dei giardini di viale Giovanni XXIII. Quindi la seduta è entrata nel vivo. In risposta ai consiglieri di minoranza Massimo D’Este e Luca Cesini (Tolentino Città Aperta), il primo cittadino ha fatto il punto sulla questione maltempo e allagamenti. "La prima ondata abbiamo contato 850mila euro di danni, la seconda, quando abbiamo chiesto anche lo stato di emergenza, circa 5 milioni – ha detto Sclavi –. Come opere di pronto intervento abbiamo stanziato 30mila euro (tramite prelievo al fondo di riserva) per i lavori di somma urgenza (ma fondi e personale sono limitati). Tante le vie e le contrade attenzionate; abbiamo chiamato il dirigente della Protezione civile Stefano Stefoni per un sopralluogo sul Chienti. E abbiamo invitato i cittadini colpiti a documentare tutti i danni per trasmetterli alla Regione. Siamo però in attesa di risposta". Sempre in risposta a D’Este e Cesini, Sclavi è intervenuto sull’ospedale, dopo che il 10 giugno l’Anac ha dato l’ok allo schema del bando di gara e l’Usr ha approvato il progetto: "Ad oggi la gara di appalto (europea) non è stata fatta. Ma ciò dovrebbe avvenire nella prima metà di luglio. Dopo sette mesi circa, dovremmo conoscere il vincitore della gara. Per quanto riguarda la fase di ricostruzione, abbiamo fatto il possibile per evitare di trasferire i servizi nei container; ma questo è scritto negli atti firmati da Regione e precedente amministrazione. Inoltre, nonostante i solleciti, l’Ast non è ancora riuscita a trovare il sostituto del cardiologo andato in pensione. C’è la volontà di mantenere l’Msa (mezzo di soccorso avanzato). Per affrontare comunque i vari aspetti abbiamo chiesto un incontro al direttore Ast Daniela Corsi, che ci ha dato l’ok". L’assessore ai servizi sociali Elena Lucaroni ha risposto all’interrogazione del centrodestra sull’appalto dei servizi educativi degli asili nido, evidenziando che l’appalto sarà solo per la gestione del servizio, e il Comune manterrà la titolarità pubblica. "I controlli seguiranno criteri di sorveglianza più severi, con migliorie strutturali, negli arredi e maggiore sicurezza sul lavoro", ha concluso Lucaroni.