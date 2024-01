Ospedale, il comitato si prepara alla mobilitazione

Vuole rimanere anonimo, ma cova ancora tanta rabbia il recanatese che ha vissuto un’esperienza amara al pronto soccorso di Civitanova, dove martedì scorso è giunta la madre, colpita da malore. "Mi ha ferito – afferma – il modo con cui il medico ci ha accolti, in maniera non certo gentile. Si sa che il personale è sottoposto a ritmi di lavoro stressanti e che i nervi possano saltare, ma noi siamo utenti che, se ci rivolgiamo alle strutture sanitarie, è perché stiamo male e abbiamo bisogno di un trattamento più umano". Situazioni di cui sono consapevoli da tempo i vari comitati, da quello di Recanati a quello regionale che fa capo a Carlo Ruggeri, che propongono di riaprire i pronto soccorso degli ospedali di comunità, chiusi per una logica di risparmio, ma che hanno finito per creare molteplici disagi e intasamento su quelli di Civitanova e Macerata. Eppure, i numeri per ridare mezzi e personale al Punto di primo intervento di Recanati ci sono. Gli accessi sono diminuiti perché è stato privato di competenze, strumenti e personale, ma comunque sono circa 7.000 l’anno. Al comitato di Recanati, che sta organizzando per febbraio un’assemblea per intraprendere forme di lotta, non va giù che con questi numeri si continui a trascurare l’utenza e non si consenta al Santa Lucia di fare da filtro nelle emergenze.