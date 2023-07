"Ospedale, impegni da mantenere La giunta Acquaroli non li scordi"

"La giunta Acquaroli rispetti gli atti di programmazione assunti nel 2016 prima del terremoto e ancora efficaci". È l’appello lanciato dal segretario del Partito democratico di Tolentino Matteo Pascucci per l’ospedale. "Nell’ultimo Consiglio comunale è stata accolta senza alcun voto contrario la mozione presentata dai consiglieri Massimo D’Este e Luca Cesini (Civico22 e Pd, ndr) – spiega –. In questi giorni si sta discutendo del nuovo piano sanitario regionale, le aziende sanitarie territoriali stanno aggiornando la loro programmazione dei servizi dopo il superamento dell’Asur unica. È un momento di grandi cambiamenti; occorre vigilare tutti, dopo l’inagibilità della nostra struttura a causa del terremoto 2016, che gli impegni assunti in passato siamo mantenuti e non dimenticati nella nuova programmazione regionale e territoriale. L’approvazione da parte di tutti di una mozione condivisa ha un valore non solo simbolico ma anche politico: impegna le forze di governo e di opposizione della Regione tutte ad ascoltare la nostra città e a mantenere gli impegni del passato. Tolentino chiede una cosa chiara al governo regionale e all’assemblea legislativa delle Marche: mantenere i servizi assunti per l’ospedale di Tolentino nel 2016 dalla giunta Ceriscioli con la delibera 139 e finanziati dalla stessa sia nel 2017 che nel 2020 e rifinanziati dalla giunta Acquaroli nel 2023. Tale delibera, è tutt’oggi efficace, è la garanzia per il nostro ospedale e va fatta rispettare; con essa vengono definiti i servizi ineludibili di Tolentino: il centro dialisi con assistenza decentrata, il punto prelievo, 50 posti letto di cure intermedie, il punto di primo intervento con mezzo di soccorso avanzato h24, la guardia medica, le attività di specialistica ambulatoriale (dermatologia, psichiatria, cardiologia, otorino, pediatria, nefrologia e dialisi, fisiatria, e urologia, oncologia, medicina, ostetricia e ginecologia, oculistica, analgesia e terapia del dolore)".