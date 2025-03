In ospedale per essere operato: ubriaco, prende tutti a calci. Arrestato

Macerata, 18 marzo 2025 – Era andato nella clinica di Villa Igea di Ancona per sottoporsi a un intervento chirurgico, ma era in evidente stato di alterazione – quasi sicuramente ubriaco – e ha preso a calci i mobili della struttura sanitaria. Così sono intervenuti i carabinieri per cercare di calmarlo, ma lui si è scagliato pure contro di loro. Per questo motivo un 69enne di Potenza Picena, già noto alle forze dell’ordine, è finito in manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio di violenza è successo venerdì mattina nel capoluogo dorico. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si era presentato nella struttura sanitaria Villa Igea in via Maggini, perché doveva sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico che era stato programmato per quel giorno. Tuttavia i medici hanno ben presto notato che il 69enne risultava in quel momento estremamente agitato e irragionevole, probabilmente a causa dell’abuso di alcol. Allora il personale sanitario ha comunicato al potentino che l’intervento sarebbe stato rinviato ad altra data, proprio per via delle sue condizioni di salute non di certo ottimali. Ma il 69enne per tutta risposta si è infuriato e ha iniziato a inveire violentemente contro il personale sanitario, prendendo a calci gli arredi di Villa Igea. Vista la situazione alquanto complessa, sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Ancona.

Dopo pochi minuti è intervenuta sul posto una gazzella del Nucleo operativo radiomobile per tentare di calmare l’esagitato. Però il 69enne, alla vista dei militari dell’Arma, si è ripetutamente opposto all’identificazione, continuando ad apostrofare in malo modo i medici con urla e schiamazzi. Finché è arrivato addirittura a scagliarsi fisicamente contro i carabinieri, cercando di colpire il capoequipaggio con uno schiaffo.

Inevitabilmente a quel punto il potentino è stato immobilizzato e messo in sicurezza, per fortuna senza che nessuno dei presenti si facesse male. Una volta completate le formalità di rito, l’uomo è stato inizialmente messi agli arresti domiciliari, all’interno della sua abitazione situata a Potenza Picena. Successivamente è stato accompagnato per l’udienza fissata al tribunale di Ancona, dove il giudice ha convalidato la misura disposto a suo carico.