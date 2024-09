Ospedale, passo in avanti. Individuato il progettista

Per l’aggiudicazione definitiva bisognerà attendere ancora alcune verifiche e, poi, il via libera dell’Anac. Ma in base alla graduatoria redatta ieri in seduta pubblica, riferita alle 16 società che hanno partecipato al bando, sarà la MRN Progetti di Roma (con un ribasso del 39,5%) a realizzare il progetto per il nuovo ospedale di Macerata. Oltre alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, la procedura prevede, come opzione per l’affidamento, anche la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Soddisfatto l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini: "Prosegue l’iter per la costruzione dell’ospedale di Macerata", afferma. "Insieme al presidente Acquaroli e all’assessore Baldelli stiamo lavorando per garantire nel breve periodo all’Ast di Macerata uno dei più moderni e avanzati presidi ospedalieri a livello nazionale. Un presidio di primo livello con specializzazioni di secondo livello che pone rimedio a un’inerzia che durava da decenni".

Il bando di gara per la progettazione era stato pubblicato lo scorso 20 febbraio e sono state una trentina le risposte ai chiarimenti richiesti dagli offerenti. Alla data di scadenza (lo scorso 4 aprile) sono pervenute 16 offerte. A quel punto è stata avviata la procedura per istituire la commissione, risultata poi composta dall’ingegnere Massimo Sbriscia, dirigente del settore "Tutela della qualità dell’aria, bonifiche ambientali, ciclo dei rifiuti" della Regione, presidente della commissione giudicatrice; Daniela Corsi, direttore sanitario dell’Ast di Macerata; ingegnere Luciano Moliterni, Rup dell’intervento e responsabile Settore "Edilizia sanitaria ospedaliera e scolastica" della Regione. Questa, il 16 giugno, ha avuto il placet dell’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione, e ha iniziato a valutare le offerte proposte, interloquoendo con le società. Ieri, sulla base dei punteggi inerenti alla progettazione e al ribasso rispetto alla base d’asta (poco meno di 16 milioni di euro), è arrivata la graduatoria provvisoria che vede al primo posto la società romana con un’offerta di circa 9,5 milioni. Il nuovo ospedale, in località la Pieve, avrà una dotazione di 379 posti letto, ampliabili a 434, immediatamente attivabili in caso di eventi emergenziali e costerà 185 milioni di euro. Quelli al momento certi sono 55, assegnati dal governo nazionale alla precedente giunta Ceriscioli, ma Saltamartini è certo che quelli mancanti arriveranno dalla riorganizzazione della sanità e dal piano di edilizia sanitaria ad essa connesso, da fondi in precedenza destinati al vecchio ospedale e, se sarà necessario, anche da un mutuo che la Regione sarebbe pronta a contrarre.