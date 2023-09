"Ospedale per nulla abbandonato: previsti 5 milioni di investimenti"

Risponde con i fatti e i numeri Simone Simonacci, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Recanati, alle recenti dichiarazioni del sindaco Bravi sull’immobilismo della Giunta Regione – in particolare dell’assessore Saltamartini – in fatto di sanità e sui “continui ritardi degli interventi previsti per l’ospedale Santa Lucia“. "Tutto falso e frutto dell’avvio della campagna elettorale da parte del sindaco – sbotta Simonacci – perché Recanati può tornare a essere centrale nel contesto sanitario regionale. Innanzitutto l’intenzione è di dare alla città un vero ospedale di comunità che possa ospitare almeno 40 pazienti tra degenza e RSA, contribuendo sensibilmente a un miglioramento della situazione". Simonacci, quindi, ricorda che nel piano socio-sanitario sono stati già previsti 5 milioni di euro da investire sulla struttura "per cui è falsa ogni insinuazione sull’abbandono dell’ospedale da parte del centrodestra e della Giunta Acquaroli". Il progetto regionale sulla sanità – che riguarda in particolare le strutture come quella del "Santa Lucia" – prevede il potenziamento della presenza dei medici attraverso le AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale) che altro non è che il raggruppamento dei medici di medicina generale che possono così garantire per l’intera giornata e per tutti i giorni della settimana una presenza sul territorio. A queste vanno affiancate, per tutte quelle situazioni di piccola e media gravità, le UCCP (Unità Complesse di Cure Primarie), personale medico presente 12 ore al giorno all’interno dei distretti sanitari: tutto ciò per scremare l’invio solo delle gravità e urgenze ai Potes. "Ci batteremo poi – assicura infine Simonacci - perché nelle prossime assegnazioni dei poliambulatori specialistici dell’Area Vasta ci sia uno spazio importante per Recanati e abbiamo già ricevuto segnali decisivi in questo senso, a partire proprio dalla dermatologia a me particolarmente cara in quanto era un progetto avviato da mio padre (Marco Simonacci, ex primario di dermatologia dell’ospedale di Macerata, deceduto nel novembre scorso, ndr). La nostra priorità è e sarà sempre Recanati e la filiera istituzionale porterà quei benefici che in passato non si sono visti". Il Consigliere di Fratelli d’Italia, che nel 2019 si era presentato come candidato sindaco del centrodestra arrivando al ballottaggio con Bravi che lo aveva superato nella competizione elettorale per soli 29 voti, non si lascia, infine, sfuggire una stoccata politica contro il PD e il centrosinistra, per molti anni alla guida della Regione: "sulla questione sanitaria hanno fallito ed è ora che ammettano la loro inefficacia nella gestione della sanità pubblica marchigiana e recanatese smettendo questo assurdo scaricabarile verso Acquaroli e il centrodestra".

Antonio Tubaldi