Ospedale, prestazioni in grande crescita

L’ospedale di comunità di Recanati si conferma un punto di riferimento in costante crescita per la sanità territoriale. I numeri delle prestazioni registrate nell’ultimo anno fotografano un presidio in piena espansione, grazie anche al potenziamento dei servizi cardiologici, diagnostici ed ecografici, nonché all’attivazione della Tac, una novità che ha segnato un deciso passo avanti nella capacità di risposta sanitaria della struttura. Nel solo ambito cardiologico sono state eseguite 1.018 prime visite cardiologiche a cui si aggiungono 230 visite di controllo e 469 ecocardiografie a riposo. Le eco(color)doppler cardiache sotto sforzo o farmacologiche sono state 106, mentre i test da sforzo complessivi (tra cicloergometro e pedana mobile) hanno raggiunto quota 31. Completano il quadro 67 Holter cardiaci, 13 monitoraggi pressori delle 24 ore e 38 ecografie cardiache. Infine prova da sforzo cardiorespiratorio 6. Dati che testimoniano un’attività intensa e un presidio sempre più capace di rispondere in modo tempestivo e qualificato alle esigenze cardiologiche della popolazione. Il grande salto avanti è arrivato con l’attivazione del servizio di Tac a Recanati, operativo dal settembre 2024. In poco più di un anno sono stati eseguiti 2.005 esami (di cui 1.616 senza mezzo di contrasto e 389 con mezzo di contrasto), evitando a molti cittadini viaggi verso altri ospedali del territorio. Parallelamente, l’attività ecografica ha toccato numeri record, con 3.181 esami eseguiti tra settembre 2024 e settembre 2025: un incremento significativo che riflette il rafforzamento della dotazione tecnologica e l’ampliamento del personale medico e tecnico dedicato. Anche l’attività del Punto Salute di Recanati ha registrato un trend positivo, con 3.077 prestazioni complessive nell’ultimo anno. A queste si aggiungono 147 breath test, utilizzati per la diagnosi di intolleranze e patologie dell’apparato digerente.

Nel complesso, l’ospedale di comunità ha totalizzato oltre 8.000 prestazioni, segno di una presenza sanitaria territoriale sempre più capillare. I risultati testimoniano l’efficacia del percorso di potenziamento avviato dalla Regione e dall’ex assessore Filippo Saltamartini e dall’Ast Macerata che punta a fare degli ospedali di comunità nodi strategici della sanità di prossimità. Recanati, in questo senso, come ha avuto modo di ribadire spesso Saltamartini, rappresenta un modello: un presidio che non solo garantisce continuità assistenziale e servizi specialistici di alto livello, ma contribuisce concretamente a ridurre le liste d’attesa e a mantenere sul territorio prestazioni che prima richiedevano spostamenti verso Macerata o Civitanova.

Asterio Tubaldi