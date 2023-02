Si mobilita il comitato pro ospedale di Recanati che ha fissato un incontro per lunedì prossimo in previsione di una manifestazione di protesta per lo stato di abbandono in cui versa il Santa Lucia. Il disappunto nasce soprattutto per le tante promesse fatte e ad oggi non rispettate. Il comitato è consapevole delle difficoltà che la Regione incontra nell’organizzazione della sanità, a cominciare dalla mancanza di medici e di infermieri, ma, afferma, non s’intravede un pur minimo segnale di un cambio di marcia per l’ospedale. Il Punto di primo intervento è sotto organico, la Tac fuori uso da anni mai più sostituita, il reparto di radiologia combatte con una carenza ormai cronica di personale, il punto prelievi è sotto dimensionato, la dialisi ha ancora il problema, che si trascina da un anno, della soppressione di tre turni pomeridiani, le cure intermedie non decollano dopo la sperimentazione fallita di coinvolgere i medici di medicina generale e la chirurgia day surgery, infine, non esiste. Avevano assicurato un aumento delle discipline ambulatoriali, ma ad oggi si è visto poco.