Ospedali a Macerata: assunzione per dieci medici al pronto soccorso

Macerata, 12 luglio 2023 – Trovare medici per i pronto soccorso è – davvero – un’impresa. Non solo perché c’è carenza di camici bianchi in generale, ma anche perché quelli che ci sono scelgono altre specializzazioni, magari meno vincolanti in termini di orario e che consentono di sviluppare un reddito uguale o superiore.

L’Ast di Macerata ha pubblicato un nuovo bando di concorso, per titoli ed esami, per assumere a tempo indeterminato 10 dirigenti medici da destinare ai pronto soccorso degli ospedali della provincia, tanti sono i posti attualmente vacanti. E’ l’ennesimo tentativo di sbloccare una situazione critica che va avanti da ormai cinque anni, nel corso dei quali sono stati banditi, ma senza successo, altrettanti concorsi. L’ultimo, indetto dalla vecchia Asur nel 2022, aveva l’obiettivo di coprire 26 posti vacanti in tutta la regione, ma sono arrivate solo 13 domande, la metà rispetto alle necessità.

Lo scorso aprile sembrava che la soluzione fosse finalmente arrivata. Grazie ad un concorso regionale unificato per gli enti del Servizio sanitario nazionale per coprire 46 posti in tutte le Marche, 14 dei quali destinati ai presidi ospedalieri dell’Ast di Macerata, hanno presentato la domanda di partecipazione 80 candidati: una quantità, si è pensato, che anche nel caso se ne fosse perso qualcuno per strada, avrebbe consentito di chiudere la partita. Le cose, invece, sono andate molto diversamente: dei 14 che dovevano arrivare in provincia di Macerata solo uno è stato assunto, visto che gli altri non si sono visti, hanno preso altre direzioni, scegliendo percorsi per loro più convenienti e vantaggiosi.

Di qui il nuovo bando di concorso, quello attuale, pubblicato ieri, su cui – però – nessuno si fa illusioni. Il problema riguarda tutta l’Italia e difficilmente potrà essere risolto se non ci sarà un "intervento dall’alto". Di fronte alla carenza di medici, frutto di una mancata o poco lungimirante programmazione che risale indietro nel tempo, sono stati aumentati gli accessi a tutte le specializzazioni. In un contesto del genere i giovani laureati hanno scelto – e scelgono – legittimamente quelle che risultano più confacenti non solo alle loro attitudini, ma anche alle loro aspettative. Così, tanto per citare due casi, il corso di specializzazione per l’emergenza–urgenza ha meno candidati di quanti ne servirebbero, allo stesso modo di quello di medicina generale: su 100 borse, nelle Marche i candidati sono poco più di 40.

C’è, poi, l’aspetto economico, che non si risolve con qualche incentivo una tantum. L’adeguamento dei compensi, peraltro, riguarda tutti gli operatori sanitari, come dimostra il fatto che non sono pochi quelli che lasciano il pubblico per il privato, magari "rientrando" attraverso le cooperative, a cui si è fatto ricorso – come noto - anche per il pronto soccorso dell’ospedale di Macerata.