Ospedali, manca un medico su tre Situazione critica in diversi reparti

di Franco Veroli

"Necessarie per garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza e assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali". Con questa motivazione, alla fine del 2022, il sub commissario dell’Area Vasta 3, Daniela Corsi, ha prorogato il contratto a tempo determinato e a orario ridotto a cinque medici specializzandi, tre dei quali destinati a Oncologia, uno Ginecologia e uno a Ortopedia. È l’ultimo atto dell’anno appena concluso, attraverso il quale si cerca di far fronte alla carenza di camici bianchi che nel 2023 può persino aggravarsi.

Con riferimento agli ospedali della nostra provincia, rispetto a quanto previsto in organico, manca oltre il 30% degli specialisti. Ci sono reparti che soffrono di più, altri un po’ meno, ma ormai il fenomeno è generalizzato. In particolare i vuoti sono nel servizio di Emergenza-Urgenza, vale a dire nel 118 e nei pronto soccorso dei diversi ospedali dove mancano, complessivamente 2528 medici. Sono serviti a poco i concorsi (cinque negli ultimi cinque anni), perché c’è sempre carenza di candidati rispetto alle disponibilità: per quello bandito dall’Asur nel 2022 volto a coprire 26 posti nei pronto soccorso sono arrivate solo 13 domande. Serie difficoltà anche nel servizio di Anatomia patologica, che nel 2022 ha perso la metà dei medici in servizio (cinque), uno dei quali è stato rimpiazzato, mancano almeno sei ortopedici, altrettanti cardiologi, anestesisti e pediatri, solo per citare le figure attualmente più rare. Situazione delicata anche sul fronte dei medici di base, visto che nel 2023 sono almeno sei quelli che andranno in pensione, liberando posti che sarà difficile da occupare. Insomma la carenza di medici sta diventando il problema dei problemi della sanità. Per fronteggiarlo, per ora, si è cercato di tamponare la situazione ricorrendo a diversi interventi: assunzioni a tempo determinato (in attesa che vengano espletati i concorsi), contratti di collaborazione coordinata e continuativa, procedure di mobilità (ma se un medico arriva in una provincia lascia un vuoto in quella di provenienza), ricorso a medici in pensione (sono una quindicina nella nostra provincia, diversi dei quali ultrasettantenni) e, da ultimo, ricorso alle cooperative private (come è accaduto di recente per il pronto soccorso dell’ospedale di Macerata), con un pesante aggravio dei costi per le casse pubbliche. È chiaro che va rivista la programmazione, ma il governo e il parlamento devono dare risposte ormai non più eludibili se si vuole evitare il depauperamento della sanità pubblica. Bisogna mettere sul piatto più risorse, in particolare per i servizi più in sofferenza, dove nessuno vuole più andare (come quelli di emergenza). E, poi, come in parte è stato fatto, ampliare l’accesso alle specializzazioni. Intanto, però, bisogna fare i conti con il presente: non solo i medici mancano, ma un numero crescente è tentato dalle dimissioni (in diversi l’hanno già fatto), sia che abbia un contratto a tempo determinato che a tempo indeterminato, attratto dalle cooperative, attraverso le quali si guadagna molto di più e in minor tempo.