Ospedali Macerata e Civitanova, torna il posto di polizia: “Basta minacce e aggressioni a medici e infermieri”

Il taglio del nastro del posto di polizia all’ospedale di Macerata (Foto Calavita)

Macerata, 25 marzo 2023 – All’ospedale di Macerata torna il posto fisso di polizia (era stato chiuso diversi anni fa). E’ posizionato vicino all’ingresso del pronto soccorso. Per ora la presenza degli agenti è prevista dalle 8 alle 20, ma si confida - più avanti - di poter ampliare la fascia oraria. Tenuto conto delle forze in organico è già stato fatto uno sforzo rilevante. Non a caso: negli ultimi anni nei pronto soccorso si sono moltiplicati gli episodi di minacce e di aggressioni fisiche nei confronti di medici, infermieri e operatori socio sanitari. Un intervento che si aggiunge alle guardie giurate che già presidiano la struttura 24 ore su 24.

Ieri c’è stata l’inaugurazione ’corale’ da parte delle istituzioni che hanno lavorato insieme per raggiungere l’obiettivo: c’erano il commissario straordinario dell’Ast, Antonio Draisci, l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, l’assessore comunale Paolo Renna, il prefetto Flavio Ferdani, il questore Vincenzo Trombadore, il comandante provinciale dei Carabinieri, Nicola Candido, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Ferdinando Falco, il procuratore della Repubblica, Fabrizio Narbone. "Si tratta di un risultato molto importante, ottenuto in tempi estremamente rapidi e con un’azione condivisa" ha sottolineato il prefetto Ferdani. "E’ un segnale di grande attenzione – ha aggiunto - che vuole essere di supporto e vicinanza agli operatori sanitari e ai cittadini, garantendo loro la massima sicurezza".

"C’è stato un messaggio inequivocabile da parte del Ministero, ed era quello di ascoltare il mondo della sanità. Non abbiamo perso tempo" gli ha fatto eco il questore Trombadore. "Tenuto conto degli organici, è stato fatto un miracolo - ha evidenziato l’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini -. Il posto di polizia in ospedale è necessario in relazione ai sempre più frequenti casi di persone che in pronto soccorso arrivano in stato di alterazione, minacciando e aggredendo. Non è solo un presidio di sicurezza, ma consente anche un riscontro immediato di certi reati".

Molto soddisfatto anche l’assessore Renna e, in particolare, il commissario dell’Ast, Antonio Draisci, il quale ha rilevato come negli ultimi tre anni in Italia si siano verificati 5mila episodi di aggressione, 1.600 dei quali nelle strutture sanitarie. Ha quindi ringraziato i suoi collaboratori e gli operatori sanitari che hanno concorso a questo straordinario risultato. Lo scorso 20 febbraio era stata Daniela Corsi, sub commissario sanitario dell’Ast, ad annunciare che era in corso una interlocuzione con il Ministero per ripristinare il posto fisso di polizia. "E’ incredibile e triste da dire – aveva sottolineato - ma tutto questo è necessario per difendere professionisti che lavorano per garantire il diritto alla salute dei cittadini. Medici, infermieri e tutto il personale si fanno in quattro per rispondere alle esigenze della popolazione, ma sono spesso oggetto di insulti, minacce e aggressioni. Non è normale". Un plauso all’iniziativa da parte del procuratore Narbone che ha sottolineato come, non a caso, siano state varate norme in base alle quali compiere certi reati a danno degli operatori sanitari costituisca una aggravante.