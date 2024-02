Ospite di Giurisprudenza. Gravina: "Razzismo, bilanci e doping: serve la riforma del calcio"

È una lezione a tutto campo quella di Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, all’inaugurazione dei corsi di laurea del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata. In un’aula gremita il presidente ha toccato il tema della necessità di riformare il calcio, l’etica sportiva ed economica, la necessità di un equilibrio finanziario per uno sviluppo sostenibile, ma sono emersi anche il tema del razzismo, gli stadi di proprietà, l’appeal del prodotto calcio italiano. "Questo Dipartimento – ha sottolineato il rettore John McCourt – vanta un’antica tradizione anche di eccellenza come dimostra il secondo posto in Italia". Stefano Pollastrelli, direttore del Dipartimento, si è soffermato sulla proposta didattica. "Spicca – ha detto – l’ultimo corso attivato, quello di consulente giuridico per lo sport, che a tre anni dalla istituzione ha consentito di entrare nella rete della formazione esperti del settore sportivo. Proponiamo forme di didattica integrata con professionisti del calcio accanto ai docenti". Ed ecco che in questo quadro si inserisce l’accordo di collaborazione sottoscritto lo scorso anno con la Figc per offrire ulteriori opportunità agli studenti del corso. Un assist prezioso che Gravina ha subito accolto perché indispensabile per un movimento che vuole aprirsi all’esterno. "Apprezziamo – ha detto il presidente della Federcalcio – che nell’era della conoscenza il supporto della realtà accademica comincia a contaminare il nostro mondo, che si apre e collabora con quello della formazione da cui possiamo attingere a persone preparate".

All’incontro hanno partecipato anche circa 70 studenti dell’indirizzo sportivo dell’istituto tecnico Gentili, coinvolti nel dibattito finale. I presidenti Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Giuseppe Rivetti, Laura Vagni e Stefano Villamena hanno illustrato i vari corsi di laurea. L’incontro è stato moderato da Francesca Spigarelli, ordinaria di Economia dello sport, che ha coinvolto anche gli studenti nella discussione. Hanno assistito alla lectio magistralis di Gravina dal titolo “Il calcio dei valori e delle regole, dentro e fuori dal campo“ molti addetti ai lavori: tra gli altri Ivo Panichi, presidente della Figc Marche; Marco Capretti, vicepresidente comitato Marche; Guido Andrenelli, presidente della delegazione provinciale; Fabio Luna, presidente del Coni Marche; Katia Senesi, del comitato nazionale arbitri; Riccardo Piccioni, presidente arbitri regionali; Gilberto Sacchi, presidente degli arbitri di Macerata; Mauro Profili, patron della Civitanovese con alcuni giocatori; Stefano Giombetti del Montefano; Andrea Tosoni, patron del Montegranaro; Marta Bitti, addetta stampa della Sangiustese; Angelo Camilletti della Recanatese; Mario Cognigni, ex presidente della Fiorentina; Roberto Chiavari, capo osservatore area centro Lnd.

"È indispensabile la riforma del calcio italiano – ha sottolineato Gravina – e non mi riferisco a quella dei campionati, ma a riscrivere nuove regole per stare assieme e riformare questo mondo a partire dall’aspetto economico-finanziario". Ben venga la contaminazione tra cultura e calcio. "È necessaria perché solo attraverso la rivoluzione culturale si può arrivare a soddisfare l’esigenza di riformare il calcio italiano". Gravina ha parlato di un nuovo umanesimo sportivo. "Oggi l’etica non deve limitarsi al doping o alla violenza, ma deve fare riferimento anche a tutto ciò che altera il principio di equa competizione". E tra i tanti problemi c’è quello del razzismo. "Si contrasta con la cultura e con l’educazione. Il calcio da solo non può farcela, sono fenomeni sociali che riguardano la vita quotidiana e richiedono un’azione di famiglie, scuola e istituzioni per combattere queste piaghe del vivere quotidiano". Per Gravina è sempre molto alto l’appeal del calcio italiano. "Ritengo che siamo ancora il campionato più bello perché il calcio affascina, cresce, il 20% dei giovani tra i 5 e i 14 anni è tesserato con noi, è cresciuto il movimento femminile, organizziamo 570mila gare all’anno, abbiamo una voce rilevante nel Pil nazionale, versiamo all’erario un miliardo e 300milioni. Il campionato è solo un’espressione". A proposito di calcio femminile. "L’ateneo - dice McCourt – sponsorizza la squadra di calcio femminile della Maceratese, anche perché le ragazze costituiscono la maggioranza degli iscritti". Sul capitolo stadi Gravina si è detto fiducioso dopo l’assegnazione all’Italia dell’Europeo 2032 perché molte città possano rinnovare gli impianti come si sta facendo in tante città.