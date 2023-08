Ospite il filosofo Diego Fusaro

Due giorni di festa nel quartiere di Fontespina, ospite anche Diego Fusaro. Si inizia stasera alle 19, nel parco pubblico tra via James Cook e via Magnaghi, un appuntamento in cui il filosofo parlerà di bellezza, in tutte le sue sfaccettature. Alle 21 spettacolo ‘Capitan Bretella Super show’ e dalle 22.30 ‘Swing e Smile’. Durante la giornata verrà inoltre svelata la nuova bandiera del quartiere. Domani, sempre al parco, verrà proposto uno spettacolo di Burattini (ore 19) e alle 21 ‘Un bidello per amico’, un monologo in cui l’artista Enzo Marcelli si racconta dopo il successo della fortunata serie televisiva ‘Il Collegio’. Nel corso di entrambe le serate sarà protagonista il civitanovese doc Bruno Francinella, cantante e poeta, che reciterà alcune poesie in vernacolo locale. Una iniziativa dell’amministrazione comunale e in particolare degli assessorati al turismo e al decoro urbano.