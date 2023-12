Ospite in città il viceministro Rixi

Il viceministro Edoardo Rixi ospite a ’La Lega ti fa strada - Focus sulle infrastrutture delle Marche’ in programma per le 20 di oggi alla pizzeria la Briciola. I tradizionali auguri con dirigenti e militanti del partito, saranno quest’anno l’occasione per un bilancio sul grande lavoro che, attraverso la sua filiera di governo, la Lega sta portando avanti per le infrastrutture delle Marche, nodo strategico per lo sviluppo della regione. All’incontro, che si annuncia molto partecipato anche da parte di amministratori locali e rappresentanti del mondo dell’economia e del lavoro, faranno gli onori di casa il segretario, onorevole Giorgia Latini con il direttivo regionale e i segretari provinciali della Lega Marche, l’onorevole Mirco Carloni, gli assessori e i consiglieri regionali.

"L’arrivo del viceministro Rixi ci consente di effettuare un focus sull’enorme mole di lavoro che il ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini sta facendo per sbloccare l’Italia dopo decenni", spiega il segretario Giorgia Latini (nella foto con il viceministro).