Ospite nella Mediateca la regista del film con Whoopy Goldberg

In attesa dell’uscita nelle sale del film "Leopardi & Co", girato l’anno scorso a Recanati con la presenza dell’attrice premio Oscar Whoopi Goldberg, la regista e sceneggiatrice Federica Biondi sarà ospite domani alle 18.30 nella Mediateca comunale in occasione del corso di cinema "Opera prima", realizzato con la cooperativa Pars. Il film, girato dalla talentuosa regista di Jesi, è una commedia romantica dove l’amore fra i due giovani protagonisti, interpretati da Jeremy Irvine, star britannica, e Denise Tantucci, attrice marchigiana, sboccerà e crescerà fra le strade di Recanati, guidato dai versi del poeta. Whoopi Goldberg interpreterà un personaggio vicino al protagonista, creato per il suo talento in ruoli che la contraddistinguono e per la sua brillante personalità. Nel film sono presenti diverse comparse scelte in zona, di cui alcune di Recanati.