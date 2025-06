Ospite non registrato. Albergatore nei guai

Non ha registrato un cliente nella propria struttura ricettiva, per questo è stato denunciato un albergatore 54enne di Cingoli. L’omissione è stata riscontrata dai carabinieri della stazione locale, che hanno eseguito accertamenti durante l’esecuzione di un provvedimento cautelare a carico di un marocchino. Dalle indagini, i militari hanno appurato che il titolare e gestore della struttura, tenuto in base al Testo unico delle leggi della pubblica sicurezza alla registrazione nell’apposito portale degli alloggiati, nei tempi previsti non ha registrato le generalità della persona ospitata, con l’invio telematico dei relativi dati.