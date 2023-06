Ospiti nei container, ma senza diritto. Giombetti: "Sono in 39, nessuno ha pagato un centesimo"

"Pur comprendendo la delusione degli avvocati Scagnetti e Montecchiari, è chiaro come il Tar abbia rigettato la loro richiesta". Flavia Giombetti, assessore di Tolentino, torna sulla sentenza; i legali di due ospiti dei container si erano rivolti al Tar per ottenere la sospensione e l’annullamento dei provvedimenti presi dal Comune sulla possibilità di rimanere nell’area container solo dietro pagamento di quanto necessario per la copertura delle spese. "Il Tar ha rigettato la domanda per la parte di sua competenza, giudicando non necessario sospendere l’efficacia dei provvedimenti – evidenzia Giombetti –, che rimangono quindi validi ed efficaci fino a prova contraria. I ricorrenti non possono che prenderne atto. Per il resto, i due dovranno rivolgersi al giudice ordinario, avendo erroneamente proposto la domanda inerente i canoni al Tar". Malgrado l’assessore sia soddisfatta dell’esito, fuori dalle sedi giudiziarie resta "l’amarezza e la rabbia" della situazione ai container, dove sono ancora presenti 39 cittadini e tra loro la maggior parte non rientra tra gli aventi diritto (non sono terremotati). Questi, da gennaio, avrebbero dovuto versare 540,64 euro al mese, "ma finora nessuno ha pagato un centesimo". "Sono persone che lavorano e potrebbero pagare – conclude –. E invece, per far fronte a queste spese, il Comune sta togliendo risorse alla città e a tutti i cittadini".