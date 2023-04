Oss molto richiesti, corsi per la qualifica

Li cercano per gli ospedali, case di riposo, centri diurni, Rsa. E spesso non li trovano, perché non ce ne sono. Stiamo parlando degli operatori sociosanitari, figura professionale sempre più richiesta, anche in relazione all’aumentata aspettativa di vita e alla conseguente crescita del numero di anziani. Proprio ieri l’assessore regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi, ha illustrato l’offerta formativa per conseguire la qualifica di Operatore socio-sanitario (Oss), indicando le scuole che possono attivare i relativi corsi, vale a dire gli istituti professionali ad indirizzo socio-sanitario distribuiti sul territorio: San Benedetto, Porto Sant’Elpidio, Corridonia, Civitanova, Ancona, Senigallia, Sassocorvaro e Fossombrone. Il percorso di istruzione dell’Istituto professionale ad indirizzo ’Servizi socio–sanitari’ consente di acquisire una serie importante di competenze e conoscenze funzionali per ottenere la qualifica professionale di Oss. Per le annualità 20222023 e 20232024 sono previsti 12 corsi per ciascuna edizione, due dei quali riservati alla formazione degli adulti (corsi serali). Gli studenti che possono acquisire la qualifica sono complessivamente 480, 80 dei quali adulti. L’avviso pubblico rivolto agli Istituti Professionali di Stato scade venerdì prossimo, 21 aprile. "Questo intervento garantisce agli studenti di acquisire la qualifica di operatore socio-sanitario contestualmente al percorso di studi ordinamentale, così da vedere ampliate le possibilità di un futuro inserimento nel mercato del lavoro", ha spiegato Aguzzi. L’emergenza sanitaria che ha investito l’Italia per l’epidemia da Covid ha reso ancora più attuale la necessità di strutturare specifici percorsi finalizzati alla formazione di figure professionali che operino nei settori socio-sanitari del sistema pubblico e privato. L’iniziativa è finanziata con fondi europei.