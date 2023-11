Osservatorio Annibal Caro, il prof Cavalieri lascia. Al suo posto arriva Poli

Si è dimesso il professor Pierluigi Cavalieri dal comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio su Annibal Caro e al suo posto è stato nominato il professor Diego Poli, che vanta un poderoso curriculum che l’ho ha visto tra le altre cose docente all’Università di Macerata. L’Osservatorio intanto ha elaborato un programma per il triennio 2023-2025 e il primo dicembre, al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta, verrà organizzata una lectio dal titolo ‘Le antichità di Annibale e Ottavio Caro nei disegni di Alonso Cachon’ con la professoressa Beatrice Cacciotti. Verranno realizzati lavori per la realizzazione della cartella d’arte ‘Omaggio ad Annibale Caro’. In totale, per l’attività dell’Osservatorio nel triennio il Comune ha stanziato 26.100 euro.