Ostacolo Mogliano per l’Aurora. Derby tra Camerino e Settempeda

L’esperto direttore sportivo Giulio Spadoni (nella foto) presenta questo turno del campionato di Promozione.

Monturano-Castel di Lama: "I locali mi hanno destato una buona impressione, essendo una squadra quadrata ed esperta. Li ritengo favoriti per questa gara".

Corridonia-Vigor Montecosaro: "La Vigor ha dato buoni segnali che fanno pensare a un nuovo inizio, però il Corridonia è una buona realtà che si è anche rinforzata e farà di tutto per far valere il fattore campo".

Porto Sant’Elpidio-Monticelli: "I locali sono favoriti con un Monticelli in crisi di risultati e per gli infortuni, ma il Porto Sant’Elpidio dovrà stare attento".

Casette Verdini-Azzurra Mariner: "L’Azzurra sta facendo benissimo, mentre il Casette è stato altalenante. Tuttavia fare risultato sul suo campo non è facile per nessuno".

Grottammare-Azzurra Colli: "È una gara insidiosa contro un Grottammare giovane e di buona qualità".

Palmense Fermana-Elpidiense Cascinare: "La Palmense non sta ripetendo il cammino dello scorso anno, ma la vittoria nel recupero col Monticelli può averle trasmesso ancora più entusiasmo. La squadra di casa proverà a far valere il fattore campo".

Settempeda-Camerino: "Saranno di fronte squadre molto forti e in condizione, potrebbe essere una gara aperta a qualsiasi risultato con il Camerino che finora ha fatto benissimo in trasferta".

Borgo Mogliano-Aurora Treia: "Credo che l’Aurora possa superare questo ostacolo e continuare la sua marcia. Non sarà facile fare risultato a Mogliano, ma i valori in campo sono differenti e gli ospiti vorranno restare a punteggio pieno".