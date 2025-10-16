Ostello per i giovani a Villa Colloredo Mels

Recanati si prepara ad accogliere un nuovo spazio dedicato all’ospitalità dei giovani e dei viaggiatori del turismo lento. È stata, infatti, firmata ieri mattina, la convenzione tra il Comune di Recanati e l’Ente Chiesa San Filippo Neri per la realizzazione e la gestione di un ostello all’interno del complesso di Villa Colloredo Mels. Mai una struttura recettiva di questa natura è stata presente a Recanati e rappresenta quindi una novità assoluta. L’accordo prevede la concessione in comodato d’uso gratuito per sei anni, rinnovabili, dei locali comunali situati ai piani superiori dell’edificio che ospita il Centro di Educazione Ambientale del Wwf. Gli spazi saranno riqualificati e adattati dall’Ente San Filippo Neri che si farà carico interamente dei lavori e delle spese di gestione.

"È un progetto che la nostra amministrazione – ha affermato il sindaco Pepa - ha fortemente voluto e che contribuirà a valorizzare l’area di Villa Colloredo, punto d’incontro tra cultura, spiritualità e natura. Ringrazio l’Ente San Filippo Neri per la collaborazione e la sensibilità dimostrata".

Soddisfatta anche l’assessora al patrimonio Sabrina Bertini che sottolinea la valenza urbanistica e sociale dell’iniziativa: "si tratta di un progetto atteso da tempo, che consente di recuperare spazi comunali inutilizzati e di destinarli a un uso coerente con la vocazione culturale e religiosa della zona, a ridosso del Duomo di San Flaviano. L’obiettivo è ampliare l’offerta ricettiva cittadina e al tempo stesso favorire esperienze di accoglienza e integrazione".

Secondo quanto illustrato durante la firma dell’intesa, l’ostello sarà organizzato in modo semplice e funzionale, con camere condivise e oltre quaranta posti letto, pensati per promuovere la socialità e l’incontro tra i giovani ospiti. L’iniziativa rientra nel quadro normativo comunale che consente la concessione gratuita di immobili a enti non profit per finalità umanitarie, sociali, culturali o educative. Il nuovo ostello – che sarà operativo dopo gli interventi di adeguamento a cura dell’Ente San Filippo Neri – si propone di accogliere pellegrini, studenti, escursionisti e viaggiatori dei Cammini Lauretani, ma anche gruppi giovanili e turisti interessati a vivere Recanati in modo sostenibile. Con questa operazione, l’amministrazione comunale punta a restituire vitalità a un immobile di pregio, rimasto finora inutilizzato, e a consolidare l’immagine di Recanati come città capace di coniugare accoglienza, turismo esperienziale e valorizzazione del proprio patrimonio storico.