'Osteopatia in consultorio a Civitanova': progetto per famiglie e territorio

Progetto ‘Osteopatia in consultorio’ nell’Ast di Macerata nasce con il pensiero rivolto alle famiglie e al territorio e dall’osservazione dei bambini nei reparti di ostetricia-ginecologia e pediatria dove è emerso che il bisogno più grande era aiutare i piccoli nati nella fase di allattamento. Il percorso-nascita inizia nel consultorio con il corso di accompagnamento alla nascita dove le neo-mamme si preparano all’allattamento che proseguirà grazie al contributo delle ostetriche e delle infermiere; al momento del parto si affidano alle cure ospedaliere per tornare, una volta dimesse, nel consultorio dove sono attese con i loro neonati per essere aiutate a gestire bene le prime settimane di vita.

"È in questa fase che abbiamo ritenuto di dare il nostro contributo in continuità con un naturale percorso di sostegno e di aiuto" spiegano Matteo e Lorenzo Di Mattia, osteopati AIOT Marche. "Stiamo lavorando – dicono – per far sì che questo progetto possa espandersi e essere a disposizione dell’utenza che lo desidera, sicuri del fatto che all’osteopatia è data una grande opportunità per interagire in una collaborazione in ambito sanitario finora sconosciuta al nostro territorio". ll progetto al momento vede operativi Civitanova e Recanati (referente Matteo Di Mattia), Tolentino e Macerata (Lorenzo Di Mattia con il supporto e la supervisione di Leonardo Sabbatini, neuropsicomotricista). Le mamme che lo desiderano, per prenotare un appuntamento possono contattare il consultorio di pertinenza.

"Un ringraziamento – concludono – al direttore generale, Daniela Corsi, per la determinazione che l’ha mossa a stipulare la convenzione con l’Accademia Italiana di Osteopatia Tradizionale Marche e per l’attivazione dei progetti ‘osteopatia in neonatologia e in pediatria’ e ‘osteopatia in ginecologia e ostetricia’ negli ospedali di Macerata e Civitanova avviati nel dicembre 2022 ed estesi ai consultori dal giugno scorso".