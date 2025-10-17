Osteoporosi, visite gratuite e colloqui

Lunedì prossimo è la giornata mondiale dedicata all’osteoporosi. Per l’occasione, l’Ast di Macerata ha organizzato un open day che prevede visite e approfondimenti mirati. Nell’ambito del Piano regionale della prevenzione, Silvia Battistoni, dirigente medico dell’Unità di Ginecologia e Ostetricia a Civitanova, coordina il programma Libero 13 "Ppdta Osteoporosi" che ha sviluppato un percorso per rispondere ai bisogni di prevenzione, diagnosi e trattamento. "Grazie al lavoro di sinergia, collaborazione e professionalità di tutti i colleghi – sottolinea Battistoni – siamo riusciti ad organizzare una giornata multidisciplinare e ricca di iniziative. Lunedì negli ospedali di Civitanova, Macerata, Camerino e Treia, i cittadini potranno accedere gratuitamente a visite ed esami gratuiti".

Questo il programma. Ospedale di Camerino: dalle 13 alle 14.30, visite con Natalia Busciantella Ricci dell’Uosd Diabetologia. Prenotazione obbligatoria al numero 0737.639304, oggi dalle 12 alle 13.30. Dalle 12.30 alle 14 si potranno effettuare esami Dexa con Giuliana Poloni, nell’Unità di Radiologia (chiamare dalle 16 alle 17 di oggi allo 0737.639340).

Civitanova: dalle 11 alle 13 incontri motivazionali con Maria Sellitti dell’Uosd Epidemiologia e Promozione della salute; dalle 11 alle 13, visite riservate alle donne sopra i 50 anni con Francesco Giorgetti; dalle 14.30 alle 17, visite ginecologiche per le pazienti in menopausa, con Silvia Battistoni; dalle 14.30 alle 17 incontri nutrizionali con Alessandro Gregori, dell’Uoc Igiene alimenti e nutrizione (telefonare oggi dalle 11 alle 13 al numero 0733.823929).

Macerata: dalle 11 alle 13, visite nel reparto diretto da Gabriele Brandoni dell’Uosd Diabetologia, Endocrinologia e Nutrizione Clinica (prenotazioni dalle 12 alle 13.30 di oggi allo 0733.2572103).

Treia: dalle 14 alle 17, incontri motivazionali con Maria Sellitti dell’Uosd Epidemiologia e Promozione della salute; dalle 14 alle 17 visite con Claudio Fiorani dell’Unità di Medicina fisica e riabilitativa (prenotazioni oggi dalle 13 alle 14 al numero 338.2643789).