"Ostetricia, grazie all’intero staff"

Da quando è chiuso il reparto di Ostetricia dell’ospedale di San Severino molte mamme hanno fatto nascere i loro bimbi a Civitanova, anche quelle settempedane che prima avevano la struttura a due passi da casa. L’ultimo, in ordine di tempo, ad aver visto la luce nella divisione di ostetricia diretta dal dottor Filiberto Di Prospero è il piccolo Carlo, nato da pochi giorni per la gioia di genitori e nonni. La mamma Nicoletta, di San Severino, ci tiene a ringraziare di cuore lo staff medico e sanitario per la grande professionalità e cortesia con cui è stata seguita. E affida il suo messaggio alla mamma Sabrina Leonardi, nonna del bebè: "La nostra stima e gratitudine vanno in particolare al dottor Di Prospero, che dirige il reparto, alla dottoressa Elisabetta Garbati, che ha seguito da vicino mia figlia, e all’ostetrica Elisabetta Palmioli, la quale ha assistito Nicoletta durante il parte. Sono stati comunque tutti molto bravi e molto gentili".