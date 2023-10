Ostetricia: San Francesco porta bene. Che record, 14 parti in un giorno

Non invertirà l’attuale tendenza all’inverno demografico. Ma la notizia che il 4 ottobre, san Francesco, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Macerata, nell’arco di 24 ore e in rapida successione, siano nati 14 bambini e bambine suscita serenità e speranza. "E’ un numero veramente alto e anche benaugurante - afferma il primario Mauro Pelagalli -. San Francesco, infatti, non è solo il patrono d’Italia, ma anche un santo giovane che guarda al futuro, quello che si esprime nei nuovi venuti al mondo".

Facendo i conti, sono nati quasi due bambini all’ora, una frequenza che non capita spesso. Anche il 5 ottobre il numero dei nati è stato significativo (sette), ma è la metà del record del giorno precedente. Le 14 mamme (per lo più italiane, ma anche un paio straniere) hanno un’età che varia dai 26 ai 38 anni; stanno tutte bene e, dato non trascurabile, sono tutte in allattamento. Dato il numero, ci sono stati parti di diverso tipo: ’classico’ naturale, in acqua, in analgesia e con taglio cesareo. "C’è stata tra loro una grande solidarietà – sottolinea Pelagalli – nel vivere insieme un momento così importante, accompagnato dal bonding con il bambino, non solo della mamma, ma anche dei papà, che hanno portato al proprio torace il piccolo, skin to skin, pelle contro pelle, per stabilire fin da subito un contatto fondamentale".

Come si può immaginare, nelle tre sale parto in dotazione c’è stata un’attività intensa e frenetica, ma che non ha spaventato persone ben ’allenate’, tenuto conto anche del fatto che nel corso della pandemia hanno preso in carico circa 400 parti aggiuntivi (l’ospedale di Civitanova era solo per malati Covid). "Queste nascite confermano la grande professionalità di tutti gli operatori del reparto (ostetriche, pediatri, infermieri, oss) peraltro già emersa in altre occasioni – prosegue Pelagalli –. Senza soluzione di continuità, si sono alternate tre equipe che hanno lavorato a turno passandosi il testimone, e garantendo alle mamme e ai neonati accoglienza, tranquillità e sicurezza. Siamo una Unità operativa complessa credibile, affidabile, seria, onesta, composta da qualificati professionisti. Ma queste nascite evidenziano anche come il Dipartimento Materno Infantile sia al di sopra delle polemiche infruttuose sulla Pediatria, sui neonatologi, su chi prevale tra Macerata e Civitanova".

Nei tre turni hanno lavorato i medici Edoardo Cola, Maurizio Lojacono, Maria Giovanna Piermarteri, Cristina Martino, Marta Tassetti e Francesco Magliacano; le ostetriche Fabia Pioli (coordinatrice), Monica Giuliodori, Anna Bianchini, Sabina Ferranti, Alessandra Petillo, Sara Pierdicca, Veronica Battistoni, Sabrina Labella, Francesca Gironella, Alessia Botta, Chiara Giovagnini, Laura Mari, Federica Marinozzi, Francesca Lucidi Cardinali, Michela Mennecozzi, Ilena Chiurchioni e Valeria Garofolo; le infermiere Erika Poeta, Carmela Arciuolo, Franca Cesolari e Laura Vittorini. Personale di supporto: Santa Borriello, Donatella Del Carpio, Daniela Ilie e Annarita Pesci.