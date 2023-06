"Ostilità dell’amministrazione"

"Che questa amministrazione comunale non abbia mai visto la Croce Azzurra di buon occhio è ormai cosa risaputa". E’ la polemica di Michele Tetta, del direttivo della Croce Azzurra di Porto Recanati. "Eppure durante la campagna elettorale loro si dicevano amareggiati per le sorti dell’associazione, tanto che una volta eletti avrebbero fatto di tutto per la sua rinascita – aggiunge Tetta –. Così non è stato, perché dal suo insediamento la giunta ha fatto di tutto per ostacolare la nostra associazione. Vorrei ricordare ai di signori di Palazzo Volpini che la Croce Azzurra per 50 anni si è fatta carico dei numerosi servizi del paese. Quindi, sentire dalla bocca di chi comanda ‘l’ex croce azzurra’ o ‘li abbiamo citati in giudizio’ (cosa non vera) ci duole il cuore. Perché tanta ostilità? Noi vogliamo lavorare per la nostra città e a memoria d’uomo non si è mai verificata una situazione simile. Ma non ci arrendiamo".