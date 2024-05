"Osvaldo Licini e gli amici del Milione". Incontro con Simoni

"Osvaldo Licini e gli amici del Milione" è il titolo dell’incontro con Daniela Simoni organizzato per domani alle 17 nella Sala Castiglioni della biblioteca Mozzi-Borgetti di Macerata dall’associazione Amici di Palazzo Buonaccorsi. Nel 1930 il gallerista e critico d’arte Pier Maria Bardi si trasferisce a Roma e lascia in eredità a Peppino Ghiringhelli la Galleria di fronte alla Pinacoteca di Brera. Nel novembre dello stesso anno Peppino Ghiringhelli fonda il Milione. Il primo direttore del Milione, galleria d’arte, casa editrice, libreria, è Edoardo Persico. La conferenza verterà sulla vicenda critica ed espositiva della Galleria del Milione a Milano, culla e centro propulsore dell’astrattismo italiano. Importante riferimento negli anni Trenta per la meglio gioventù della nuova stagione artistica, da Licini a Ghiringhelli, Reggiani, Soldati, Bogliardi, Fontana, Melotti, De Amicis, Veronesi, sotto l’egida del teorico del gruppo, Carlo Belli. Critica e storica dell’arte, nata a Venezia, Daniela Simoni (nella foto) vive da lungo tempo nelle Marche e dal 2007 dirige il Centro Studi e la Casa Museo Osvaldo Licini di Monte Vidon Corrado promuovendo mostre, convegni, pubblicazioni. Autrice di saggi scientifici, ha curato volumi, cataloghi ed esposizioni di arte moderna e contemporanea.